В министерстве обороны отмечают, что пока для выдачи электронных повесток нет нормативной базы, соответственно юридических оснований для этого пока нет. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV, пишет УНН.

По словам Лазуткина, для выдачи электронных повесток, на сегодня отсутствует нормативно-правовая база.

"Юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от министерства", - говорит спикер Минобороны.

Он отмечает, что потребность в электронных повестках отсутствует, поскольку люди обновили свои контактные данные, включая телефоны и адреса.

"Сейчас, согласно нынешней нормативной правовой базе, можно отправлять повестки заказным письмом с описью вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", - отметил Лазуткин.

Напомним

В Генштабе сообщили, что начиная с 17 июля, повестки могут присылать через Укрпочту на адреса, указанные при постановке на воинский учет, что упрощает процедуру для территориальных призывных участков.