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ОАСК просят запретить назначать Новикова председателем НАПК

ОАСК просят запретить назначать Новикова председателем НАПК

Киев  •  УНН

 • 12075 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева просят запретить Правительству назначать Александра Новикова на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"... истец просит суд признать противоправным и отменить решение Комиссии от 16 декабря, которым она определила из числа кандидатов, прошедших собеседование, кандидата Александра Новикова, как кандидата, согласно ее решению имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей Председателя НАПК, а также соответствует критериям добропорядочности; и внесения представления КМУ о его назначении на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Также истец просит суд приостановить действие Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 28 октября 2019 года.

"Кроме того, истец просит суд приостановить действие Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 28 октября 2019," Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "до окончания рассмотрения дела по существу. В то же время, в Окружной административный суд города Киева поступил иск в котором истец просит признать противоправным и отменить соответствующее распоряжение правительства, а также решения Комиссии об избрании кандидатов для проведения собеседования", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Напомним, новым председателем НАПК выбрали Александра Новикова .

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