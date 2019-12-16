Новим головою НАЗК обрали Олександра Новікова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Новікова. Про це повідомили під час фінального засідання конкурсної комісії з обрання голови НАЗК, передає кореспондент УНН.
За його кандидатуру проголосували одноголосно - усі 6 членів конкурсної комісії.
"Рішення було приймати вкрай непросто. Оскільки це вкрай важливе рішення для НАЗК та України. Після інтенсивних обговорень, я гадаю, ми можемо відкрити результати нашого рішення. Це кандидат Олександр Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає вимогам, має належний досвід", - зазначив колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тильман Хоппе.
За його словами, 6 грудня комісія відібрала короткий список з 8 кандидатів, яких було запрошено на співбесіди. Члени комісії проаналізували всю наявну інформацію про всіх кандидатів, а саме - резюме, декларацію, мотиваційний лист, тестування загальних навичок, психологічне тестування, стратегічне бачення розвитку НАЗК, також відповіді на питання які надсилалися, результати звітів про спеціальну перевірку.
Додамо, відповідно до інформації в декларації за 2018 рік обраного кандидата, Олександр Новіков працює в Генеральній прокуратурі України, розмір його заробітної платні становить 562 481 грн. Окрім того, Новіков має на рахунку 110 тисяч гривень.
Нагадаємо, 31 жовтня Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка мала обирати нового голову НАЗК.
Пізніше, 6 грудня, було оголошено короткий перелік претендентів на очільника НАЗК.