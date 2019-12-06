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Конкурсна комісія обрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК

Конкурсна комісія обрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Конкурсна комісія обрала вісім фіналістів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу секретаріату Конкурсної комісії НАЗК.

“Сьогодні конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції завершила перший етап оцінювання кандидатів і, згідно з визначеними критеріями, обрала вісім фіналістів для участі у подальших співбесідах”, — йдеться в повідомленні.

Так, серед фіналістів опинилися: Булах Дмитро, Кравченко Юрій, Новіков Олександр, Осипчук Роман, Пресняков Іван, Хавронюк Микола, Цивінський Олександр, Юпатін Микола.

“Наше завдання — визначити людину, яка продемонструвала знання, навички, доброчесність та лідерські якості, необхідні для управління одним із найважливіших та найвпливовіших антикорупційних органів України. Різні тести та завдання допомогли нам скласти комплексний профіль для кожного кандидата і вирішити, хто найкраще відповідає вимогам конкурсу”, — зазначив співголова конкурсної комісії Тілман Хоппе.

За підсумками оцінювання було проведено анонімне голосування членів комісії з подальшим обговоренням результатів.

“Усі фіналісти отримали одностайну підтримку комісії, окрім одного у зв’язку з конфліктом інтересів”, — йдеться у повідомленні.

Наступного тижня з фіналістами будуть проведені індивідуальні співбесіди та спеціальна перевірка.

“Конкурсна комісія не пізніше 18 грудня 2019 року оголосить переможця та запропонує його для призначення на посаду Кабінетом міністрів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову НАЗК.

Українські Національні Новини

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