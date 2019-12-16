Новым главой НАПК избрали Александра Новикова

За его кандидатуру проголосовали единогласно - все 6 членов конкурсной комиссии.

"Решение было принимать крайне непросто. Поскольку это крайне важное решение для НАПК и Украины. После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, лучше всего отвечающего требованиям, имеющего надлежащий опыт", - отметил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

По его словам, 6 декабря комиссия отобрала короткий список из 8 кандидатов, которые были приглашены на собеседования. Члены комиссии проанализировали всю имеющуюся информацию обо всех кандидатах, а именно - резюме, декларацию, мотивационное письмо, тестирование общих навыков, психологическое тестирование, стратегическое видение развития НАПК, также ответы на вопросы, которые направлялись, результаты отчетов о специальной проверке.

Добавим, согласно информации в декларации за 2018 год избранного кандидата, Александр Новиков работает в Генеральной прокуратуре Украины, размер его заработной платы составляет 562 481 грн. Кроме того, Новиков имеет на счету 110 тысяч гривен.

Напомним, 31 октября Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая должна была избирать нового главу НАПК.

Позже, 6 декабря, было объявлено краткий перечень претендентов на главу НАПК.