ОАСК просять заборонити призначати Новікова головою НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити Уряду призначати Олександра Новікова на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“...позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Комісії від 16 грудня, яким вона визначила з числа кандидатів, що пройшли співбесіду, кандидата Олександра Новікова, як кандидата, який згідно з її рішенням має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям доброчесності; та внесення подання КМУ про його призначення на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції”, — йдеться в повідомленні.
Також позивач просить суд зупинити дію Розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 28 жовтня 2019 року.
“Окрім того, позивач просить суд зупинити дію Розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 28 жовтня 2019 року, „Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції“ до закінчення розгляду справи по суті. Водночас, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов у якому позивач просить визнати протиправним та скасувати відповідне розпорядження Уряду, а також рішення Комісії про обрання кандидатів для проведення співбесіди”, — зазначається в повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.
Нагадаємо, новим головою НАЗК обрали Олександра Новікова.