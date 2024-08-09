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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОАЭ запретили заход в свои порты танкерам российского "теневого флота" - Bloomberg

ОАЭ запретили заход в свои порты танкерам российского "теневого флота" - Bloomberg

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 21:44  •  230 просмотра

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ОАЭ запретили вход в свои порты судам под флагом Эсватини, которые помогают транспортировать российскую нефть. Это очередной шаг ОАЭ по дистанцированию от рискованных судов, связанных с российским "теневым флотом".

Объединенные Арабские Эмираты запретили прибывать кораблям под флагом африканской страны Эсватини. Это является последним признаком того, что страна Ближнего Востока дистанцируется от рискованных судов, которые помогают транспортировать российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что согласно правительственному циркуляру, опубликованному на веб-сайте порта Фуджейра, флаг Эсватини теперь в списке, который ограничивает заходы в порты и воды ОАЭ. Заметим, что в начале этого года был включен в список флаг Камеруна.

Суда, плавающие под обоими флагами, транспортировали нефть для москвы после того, как она собрала теневой флот кораблей, чтобы помочь обеспечить движение санкционных поставок.

Запрет не будет распространяться на суда, оцененные более широким международным классификационным органом.

Издание узнало, что из 18 кораблей под флагом Эсватини, видимых в данных отслеживания судов, право собственности на 16 неизвестно.

По данным Kpler, несколько танкеров в этом списке перевозили нефть, добытую в россии и Иране.

Несмотря на западные санкции доходы рф от продажи нефти и газа выросли - Reuters3 июля 2024, 11:22 • 15085 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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