По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году доходы россии от продажи нефти и газа выросли примерно на 41%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные министерства финансов рф, передает УНН.

Детали

Причиной таких высоких доходов называют рост цен на нефть и ослабление рубля.

Отмечается, что доходы от нефти и газа были важнейшим единственным источником наличности для Кремля, на них приходилось примерно от трети до половины общих доходов федерального бюджета за последнее десятилетие.

В Reuters добавляют, что в течение первого полугодия цена на флагманскую российскую нефть Urals составила в среднем 69,1 доллара за баррель, что выше установленного Западом ограничения цены в 60 долларов против 52,5 доллара за тот же период 2023 года. При этом курс рубля ослаб до 90,8 за $1 за период с 76,9 в январе-июне 2023 года.

Экономика выросла на 3,6% в 2023 году после пересмотренного сокращения на 1,2% в 2022 году. Российские экономисты подчеркнули низкое качество экономического роста, заявив, что производство ракет и снарядов может способствовать повышению ВВП, но будет приносить ограниченную пользу населению.

Всего на 2024 год правительство заложило в федеральный бюджет 10,7 триллиона рублей от продажи нефти и газа, что на 21% больше, чем в 2023 году, когда снижение цен на нефть и падение экспорта газа сократили доход на 24%.

Дополнение

В Reuters объясняют, что в течение первого полугодия цена на флагманскую российскую нефть Urals составила в среднем 69,1 доллара за баррель, что выше установленного Западом ограничения цены в 60 долларов против 52,5 доллара за тот же период 2023 года.

При этом курс рубля ослаб до 90,8 за $1 за период с 76,9 в январе-июне 2023 года.

В издании добавили, что российский президент Владимир Путин приветствовал высокие темпы экономического роста, заявив, что они опережают показатели западных экономик.

Напомним

В июне ЕС ввел 14 пакет санкций против РФ в связи с войной России против Украины, вводя еще больше ограничений для таких секторов российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняя обход санкций ЕС.