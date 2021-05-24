ОАЭ будет способствовать мирным усилиям Палестины и Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Объединенные Арабские Эмираты готовы содействовать мирным усилиям между Израилем и Палестиной. Об этом заявил фактический правитель государства Персидского залива, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид аль-Нахян прокомментировал это в телефонном звонке с президентом Египта Абделем Фаттаха аль-Сиси.
ОАЭ, которые в прошлом году нормализовали связи с Израилем, “готовы сотрудничать со всеми сторонами, чтобы поддерживать режим прекращения огня и изучать новые пути уменьшения эскалации и достижения мира”.
Наследный принц отметил необходимость “дополнительных усилий, особенно израильских и палестинских лидеров”.
Дополнение
Прошлогодние соглашения о нормализации, подписанные ОАЭ и Бахрейном, а затем Судан и Марокко, были осуждены палестинцами как отказ от единой позиции, при которой арабские государства заключали мир только по решению двух государств, переговоры по которым были в тупик годами.
ОАЭ, которые не доверяют политическим исламистским группировкам, таким как ХАМАС, заявили, что “Аврааму соглашения” в конечном счете принесут пользу палестинцам.
Контекст
7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого боевики организации ХАМАС, контролирующее сектор Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю.
Всего с начала эскалации конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, сопровождался массированными ракетными обстрелами, в секторе Газа были убиты не менее 248 человек, в том числе более 100 женщин и детей. В Израиле погибли 13 человек, среди которых двое детей и солдат.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом вступило в силу в пятницу, 21 мая, в 2:00 по местному времени.