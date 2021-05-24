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The Guardian

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ОАЕ сприятиме мирним зусиллям Палестини та Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати готові сприяти мирним зусиллям між Ізраїлем та Палестиною. Про це заявив фактичний правитель держави Перської затоки, пише УНН з посиланням на Reuters.

ОАЕ сприятиме мирним зусиллям Палестини та Ізраїлю

Деталі

Наслідний принц Абу-Дабі шейх Мохаммед бен Заїд аль-Нахян прокоментував це у телефонному дзвінку з президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі.

ОАЕ, які в минулому році нормалізували зв'язки з Ізраїлем, "готові співпрацювати з усіма сторонами, щоб підтримувати режим припинення вогню та вивчати нові шляхи зменшення ескалації та досягнення миру".

Наслідний принц наголосив на необхідності "додаткових зусиль, особливо ізраїльських та палестинських лідерів".

Доповнення

Минулорічні угоди про нормалізацію, підписані ОАЕ та Бахрейном, а потім Судан і Марокко, були засуджені палестинцями як відмова від єдиної позиції, за якої арабські держави укладали мир лише за рішенням двох держав, переговори щодо яких були у глухий кут роками .

ОАЕ, які не довіряють політичним ісламістським угрупованням, таким як ХАМАС, заявили, що "Авраамові угоди" в кінцевому рахунку принесуть користь палестинцям.

Контекст

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Всього з початку ескалації конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, в секторі Газа було вбито щонайменше 248 осіб, в тому числі понад 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 13 осіб, серед яких двоє дітей і солдатів.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом вступила в силу в п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

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