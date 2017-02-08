А.Захарченко и И.Плотницкому предложили сдаться украинской власти
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Учитывая те обстоятельства, которые сегодня возникли в ОРДЛО, можно говорить о целенаправленной ликвидации лидеров боевиков, поэтому украинская сторона предлагает главарям "ДНР" и "ЛНР" Александру Захарченко и Игорю Плотницкому сдаться. Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Мы провели консультативное совещание с нашими коллегами из СБУ, мы общались с Юрием Тандитом, помимо прочих, и вышли на консолидированную позицию. Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в первую очередь речь идет о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР", мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и сдаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть они", - заявил З.Шкиряк.
Напомним, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.
По мнению нардепа Д.Тымчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.
В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.