О.Захарченку та І.Плотницькому запропонували здатися українській владі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Враховуючи ті обставини, які сьогодні виникли в ОРДЛО, можна говорити про цілеспрямовану ліквідацію лідерів бойовиків, тож українська сторона пропонує ватажкам "ДНР" і "ЛНР" Олександру Захарченку та Ігорю Плотницькому здатися. Про це заявив радник голови МВС Зорян Шкіряк в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Ми провели консультативну нараду з нашими колегами з СБУ, ми спілкувалися з Юрієм Тандітом, крім інших, і вийшли на консолідовану позицію. Враховуючи ті обставини, які сьогодні склалися на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області, в першу чергу мова йде про цілеспрямовану ліквідацію ватажків російських терористичних банд "ЛНР", "ДНР", ми пропонуємо Захарченку і Плотницькому здатися українській владі, дійти до найближчого відділення СБУ або Нацполіції і здатися українській владі. Тому що, враховуючи ситуацію, наступними можуть бути вони", - заявив З.Шкіряк.
Нагадаємо, у "ДНР" 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним "Гіві" загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.
На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати "Гіві" дала О.Захарченку Авдіївка.
У СБУ заявили, що смерть "Гіві" підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.