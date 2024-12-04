О введении платных дорог в Украине во время военного положения речь не идет-Деркач

Во время военного положения о введении системы платных дорог в Украине речь не идет.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в эфире телемарафона, передает УНН.

Когда мы говорим о платных дорогах-это одно из требований Европейского Союза. Но конечно мы не говорим сейчас вообще о платных дорогах во время военного положения. Об этом вообще речь не идет, но другой вопрос, это подготовка нашего законодательства. То есть мы должны быть готовы после завершения военного положения и с учетом позиции Украины отсрочка возможно на какой-то период времени конкретной нормы, но иметь возможность начать некоторые реформы в стране - сказал Деркач.

Он отметил, что вопрос установления законодательства для возможности реализации проектов с платными дорогами – это тоже является частью работы Украины.

Мы сейчас нарабатываем несколько нормативных актов по данному вопросу. Но о введении системы платных дорог в Украине во время военного речь не идет - отметил Деркач.

Также он рассказал о том, какие существуют и применяются модели платных дорог в Европе.

Например, если говорить о Чехии, там работают платные дороги. Когда ты заезжаешь на территорию Чехии ты покупаешь такую виньетку и ездишь по территории всех дорог Чехии, а деньги используются для строительства дорог в Чехии - сказал Деркач.

Также по его словам, есть модель с привлечением инвесторов.

Когда инвестор строит какой-то путепровод, какую-то конкретную дорогу, но есть альтернативный путь, качественный, но бесплатный. Здесь инвестор сам закладывает свои деньги, строится дорога, она является платной на который период времени, пока инвестор не заберет свои средства. Это может быть проект на 20 лет. После этого дорога передается официально государству и тогда государство решает оставлять ее платной или бесплатной делать - рассказал Деркач.

Дополнение

Деркач ранее сообщал, что в Украине уже проводят анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог.

Эксперт по вопросам транспорта Дмитрий Беспалов заявил, что в Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритных транспортных средств и рассмотреть возможность прямых инвестиций бизнеса в ремонт дорог для поддержания их в надлежащем состоянии.