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А.Турчинов присоединился до флешмоба в поддержку украинской песни

А.Турчинов присоединился до флешмоба в поддержку украинской песни

Киев • УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов присоединился до флешмоба в поддержку украинской песни. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"Сегодня вступил в силу закон о поддержке украинской песни в радиоэфире. Поэтому присоединяюсь до флешмоба председателя комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар ", - подчеркнул А.Турчинов.

"Хочу рассказать о песне, которая со мной уже много лет, которую я напеваю, когда трудно, когда есть реальная опасность - это " Лента за лентой ", - написал А.Турчинов.

Он также добавил, что "мы ее пели на Майдане, окруженные огнем и вооруженными силовиками".

"Эту песню я много раз слышал в окопах на Восточном фронте. Эта песня стала лозунгом для миллионов украинцев - никогда не отступать и не сдаваться, как бы трудно не было. Украинские песни должны жить. Их должны знать не только в Украине, но и за рубежом. Они должны стать мировым трендом, потому что их поет непокоренная нация! ", - отметил А.Турчинов.

Напомним, 8 ноября вступил в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире.

Таким образом, отныне телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.

Предполагается, что размер доли песен на украинском языке и языках Евросоюза должны быть указаны в лицензии радиостанции.

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