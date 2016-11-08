О.Турчинов долучився до флешмобу на підтримку української пісні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Секретар РНБО Олександр Турчинов приєднався до флешмобу на підтримку української пісні. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні набув чинності закон про підтримку української пісні в радіоефірі. Тож приєднуюсь до флешмобу голови комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар”, - наголосив О.Турчинов.
“Хочу розказати про пісню, яка зі мною вже багато років, яку я наспівую, коли важко, коли є реальна небезпека — це “Лента за лентою”, — написав Турчинов.
Він також додав, що "ми її співали на Майдані, оточені вогнем та озброєними силовиками“.
“Цю пісню я багато разів чув в окопах на Східному фронті. Ця пісня стала гаслом для мільйонів українців — ніколи не відступати і не здаватись, як би важко не було. Українські пісні повинні жити. Їх повинні знати не тільки в Україні, але і за кордоном. Вони повинні стати світовим трендом, тому що їх співає нескорена нація!” — зазначив О.Турчинов.
Нагадаємо, 8 листопада вступив в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.
Таким чином, відсьогодні телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.
Передбачається, що розмір частки пісень українською мовою та мовами Євросоюзу має бути вказаний у ліцензії радіостанції.