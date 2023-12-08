О роли закупок в логистике рассказала руководитель направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина Екатерина Кузьмина.

23-24 ноября в Киеве состоялась самая масштабная логистическая выставка в Украине, посвященная Всеукраинскому дню логиста. Мероприятие объединило экспертов логистической отрасли, среди которых представители международных и региональных компаний, 3PL-операторы, транспортно-экспедиторские компании, таможенные брокеры, поставщики IT-решений и оборудования для логистики и др.

Более 1000 участников из разных отраслей, которые ежедневно работают над решением важнейших задач и оптимизации цепи поставок, собрались для обмена опытом и поиска лучших решений.

Одним из спикеров конференции выступила Екатерина Кузьмина, руководитель направления закупок и устойчивого развития AB InBev Efes Украина. В своем докладе она рассказала о развитии коммуникации и сотрудничества компании с логистическими партнерами и осветила, какими принципами руководствуется AB InBev Efes Украина во время такого партнерства.

В начале своего выступления начале своего выступления Екатерина Кузьмина поделилась с участниками мероприятия целями и вызовами, которые, по ее мнению, стоят перед пивоваренным бизнесом сегодня. Речь идет об устойчивом развитии компании, построении долгосрочных партнерских отношений, поиске новых путей и решений для оптимизации расходов бизнеса.

Рассказав о составляющих успешных закупок, она добавила свои инсайты, как бизнесу достичь прибыли.

Также в докладе Екатерина Кузьмина вспомнила, как отстраивался бизнес AB InBev Efes Украина в контексте логистики. В феврале и марте 2022 года и с последующей деоккупацией домашних регионов компании именно перед логистикой встали стратегические задачи, направленные на восстановление бизнеса через ввоз импортных товаров.

"Сначала это были международные перевозки, а уже потом к ним присоединились локальное производство и локальные перевозки. Когда осенью 2022 года снова заработала Черниговская пивоварня, количество перевозок значительно увеличилось, ведь наши партнеры-перевозчики верили в нас и помогли нам в восстановлении дистрибуции", - вспомнила она.

Следовательно, по ее мнению, в первую очередь успешное сотрудничество в логистическом бизнесе строится на человеческих отношениях. Именно поэтому при выборе поставщика логистических услуг компания опирается на определенные качества и критерии, которыми должен быть наделен тот партнер, который будет называться поставщик-партнер AB InBev Efes Украина.

"В закупках мы руководствуемся следующими принципами: прозрачность, открытость, бережное отношение к новым и проверенным поставщикам, конфиденциальность. Мы беспокоимся не только о том, как выбрать поставщиков, но и то, как они относятся к нам. Для нас важно иметь надежных партнеров и быть для них надежными партнерами", - подчеркнула она.

В сложных реалиях сегодняшнего дня именно взаимодоверие, взаимопомощь и уверенность в надежности AB InBev Efes Украина как представителя устойчивого бизнеса стала гарантом сотрудничества с компаниями в сфере логистики. Благодаря долговременному партнерству в формате партнер-поставщик компания смогла успешно преодолеть вызовы, которые встретила на пути к восстановлению работы пивоварен и бизнеса.

Кроме того, важной политикой для AB InBev Efes Украина является обеспечение высокого качества услуг и безопасности водителей компаний, которые предоставляют логистические услуги. Груз перевозят и хранят именно люди, поэтому чрезвычайно важным для компании является обеспечение безопасных условий их работы. Наша компания прилагает усилия, чтобы каждый водитель имел надлежащие условия труда, всегда имел необходимую индивидуальную защиту, такие как защитная обувь и сигнальные жилеты.

В наши дни работа логистических компаний является очень важной для всей страны. Именно перевозчики были первыми, кто обеспечивал продукцией деоккупированные территории. В феврале 2022 года европейские компании вообще перестали работать в Украине, не было авиаперевозок, а движение по морю почти остановилось. Остались только наши люди и автотранспорт.

На автотранспортной логистике в своем большинстве держится и гуманитарная помощь. Ярким примером является инициатива компании "Вода для жизни", в рамках которой 5 миллионов банок чистой питьевой воды было ввезено в Украину. Это позволило частично обеспечить потребности украинских громад, которые остались без доступа к питьевой воде на Донецкой области, в Днепре, Запорожье, Киеве, Николаеве, Чернигове, Харькове и Херсоне. Также вода направлялась на поддержку работы больниц в Киеве и Николаеве, учебных заведений Черниговской области, пунктов несокрушимости и пунктов, принимающих ВПЛ в городах Запорожье, Покровск, Чернигов, Хмельницкий и другие.

"Вода предоставлялась для эвакуационных поездов, направлялась в больницы, мы были одними из первых, кто обеспечил чистой питьевой водой жителей Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. Поэтому действительно, в сегодняшних условиях трудно переоценить роль логистики для бизнеса, потребителей и громад", - подчеркнула она.