А.Лень установил личный рекорд сезона по количеству передач в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" украинца Алексея Леня уступил в гостях действующему чемпиону Западной конференции "Голден Стэйт Уорриорз", передает УНН.
Центровой появился на паркете в стартовом составе в четвертый раз в нынешнем сезоне и провел на площадке 18 минут. За этот промежуток времени нашему соотечественнику удалось заработать 9 очков (4/5 двухочковые, 1/1 штрафные), сделать 6 подборов и отдать 3 результативные передачи, что является лучшим показателем баскетболиста в сезоне.
Однако, "Финикс" в результативном противостоянии уступил 120:133.
Стоит отметить, что в предыдущей игре с "Бруклин Нетс" А.Лень оформил дабл-дабл - 10 очков + 11 подборов при 2 блок-шотах.
Напомним, что в таблице Западной конференции НБА "Финикс" после 11 сыгранных матчей шагает на 13-м месте Запада - 3 победы и 8 поражений. А "Юта Джаз" другого украинца Джоэля Боломбоя - на пятом ступени.
Напомним, А.Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне НБА.