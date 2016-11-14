О.Лень встановив особистий рекорд сезону за кількістю передач в матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У зустрічі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" українця Олексія Леня поступився в гостях чинному чемпіону Західної конференції "Голден Стейт Ворріорс", передає УНН.
Центровий з'явився на паркеті у стартовому складі вчетверте в нинішньому сезоні та провів на майданчику 18 хвилин. За цей проміжок часу нашому співвітчизнику вдалося заробити 9 очок (4/5 двоочкові, 1/1 штрафні), зробити 6 підбирань і віддати 3 результативні передачі, що є найкращим показником баскетболіста в сезоні.
Однак, "Фінікс" в результативному протистоянні поступився 120:133.
Варто відзначити, що в попередній грі з "Бруклін Нетс" О.Лень оформив дабл-дабл – 10 очок + 11 підбирань при 2 блок-шотах.
Нагадаємо, що в таблиці Західної конференції НБА "Фінікс" після 11 зіграних матчів крокує на 13-му місці Заходу – 3 перемоги і 8 поразок. Натомість "Юта Джаз" іншого українця Джоеля Боломбоя – на п'ятому щаблі.
Нагадаємо, О.Лень оформив перший дабл-дабл в сезоні НБА.