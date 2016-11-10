А.Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский центровой Алексей Лень помог "Финикс Санс" завоевать третью победу в домашнем противостоянии с "Детройт Пистонс", передает корреспондент УНН.
Украинец открыл счет в матче, забив слэм-данк после передачи защитника Эрика Бледсо. Также он отметился попаданием со средней дистанции и слэм-данком под завершение первой половины. На большой перерыв команды ушли при счете 54:51 в пользу "Санс".
Во второй части баталии хозяева выдержали натиск "Пистонс" и победили 107: 100 с помощью результативной игры А.Леня, получившего 7 очков в 3-й четверти, а также забил сверху через центрового сборной США Андре Драммонда.
В общем единственный представитель Украины в НБА оформил свой первый в сезоне дабл-дабл - 16 очков (7/10 двухочковые, 2/6 штрафные), 14 подборов и добавил в свой актив 3 перехвата и 1 блок-шот за 37:04 минуты.
Отметим, что 14 подборов и 3 перехвата являются лучшими показателями игрока в сезоне.
Примечательно, что во второй раз в сезоне А.Лень вышел на матч в стартовом составе команды из Аризоны.
Добавим, что "Санс" одержали третью победу в регулярном чемпионате при 6 поражениях. "Детройт" имеет 4 победы и 4 поражения.