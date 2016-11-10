О.Лень оформив перший дабл-дабл в сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український центровий Олексій Лень допоміг "Фінікс Санс" завоювати третю перемогу у домашньому протистоянні з "Детройт Пістонс", передає кореспондент УНН.
Українець відкрив рахунок у матчі, забивши слем-данк після передачі захисника Еріка Бледсо. Також він відзначився влучанням із середньої відстані і слем-данком під завершення першої половини. На велику перерву команди пішли за рахунку 54:51 на користь “Санс”.
У другій частині баталії господарі витримали натиск “Пістонс” і перемогли 107:100 за допомогою результативної гри О.Леня, який здобув 7 очок в 3-й чверті, а також забив згори через центрового збірної США Андре Драммонда.
Загалом єдиний представник України в НБА оформив свій перший в сезоні дабл-дабл — 16 очок (7/10 двоочкові, 2/6 штрафні), 14 підбирань та додав до свого доробку 3 перехоплення і 1 блок-шот за 37:04 хвилини.
Відзначимо, що 14 підбирань та 3 перехоплення є найкращими показниками гравця у сезоні.
Примітно, що вдруге в сезоні О.Лень вийшов на матч у стартовому складі команди з Аризони.
Додамо, що “Санс” здобули третю перемогу в регулярному чемпіонаті при 6 поразках. “Детройт” має 4 звитяги та 4 поразки.