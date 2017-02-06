Осужденный в РФ А.Кольченко получил письмо от П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Крымский активист Александр Кольченко, осужденный в России, получил письмо от Президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, передает УНН.
"Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины", - рассказала С.Сидоркина.
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По ее словам, А.Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии или с другими осужденными у него нет. Сейчас крымчанин осваивает новую специальность - токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.