Осужденный в РФ А.Кольченко получил письмо от П.Порошенко

"Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины", - рассказала С.Сидоркина.

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По ее словам, А.Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии или с другими осужденными у него нет. Сейчас крымчанин осваивает новую специальность - токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.