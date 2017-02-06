Засуджений у РФ О.Кольченко отримав листа від П.Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кримський активіст Олександр Кольченко, засуджений у Росії, отримав листа від президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила його адвокат Світлана Сидоркіна, передає УНН.
“Передплату Саша отримує, пошту отримує, всім вдячний за ті листи, які він отримує. Ще сказав, що йому прийшли привітання з Днем народження від Порошенка і глави МЗС України”, — розповіла С.Сидоркіна.
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За її словами, О.Кольченко ні на що не скаржиться, конфліктів з адміністрацією колонії або з іншими засудженими у нього немає. Наразі кримчанин опановує нову спеціальність — токар по дереву. Навчання, за словами адвоката, проходитиме до літа.