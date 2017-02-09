А.Гончаренко готов сотрудничать со следствием по делу об инциденте возле посольства Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Заместитель председателя фракции блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко готов сотрудничать со следствием по делу об инциденте у немецкого посольства и заявляет о готовности отказаться от депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, комментируя заявление Генпрокурора Юрия Луценко о возбуждении уголовного дела по факту поступка у посольства Германии, передает корреспондент УНН.
"Готов добровольно сотрудничать со следствием и предоставить "орудие преступления"... добровольно отказываюсь от депутатской неприкосновенности", - отметил А.Гончаренко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назвал действия народного депутата Алексея Гончаренко неприемлемыми и не отражающими позицию фракции.
Как сообщал УНН, 8 февраля народный депутат Алексей Гончаренко в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.