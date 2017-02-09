А.Гончаренко готов сотрудничать со следствием по делу об инциденте возле посольства Германии

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Заместитель председателя фракции блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко готов сотрудничать со следствием по делу об инциденте у немецкого посольства и заявляет о готовности отказаться от депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, комментируя заявление Генпрокурора Юрия Луценко о возбуждении уголовного дела по факту поступка у посольства Германии, передает корреспондент УНН.