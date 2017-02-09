О.Гончаренко готовий співпрацювати зі слідством у справі щодо інциденту біля посольства Німеччини

"Готовий добровільно співпрацювати зі слідством та надати "знаряддя злочину"... добровільно відмовляюся від депутатської недоторканості", - зазначив о.Гончаренко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко назвав дії народного депутата Олексія Гончаренка є неприйнятними і такими, що не відображають позицію фракції.

Як повідомляв УНН, 8 лютого народний депутат Олексій Гончаренко на знак протесту проти заяви посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.