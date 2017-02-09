О.Гончаренко готовий співпрацювати зі слідством у справі щодо інциденту біля посольства Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко готовий співпрацювати зі слідством у справі щодо інциденту біля німецького посольства та заявляє про готовність відмовитися від депутатської недоторканності. Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи заяву Генпрокурора Юрія Луценко щодо порушення кримінальної справи за фактом вчинку біля посольства Німеччини, передає кореспондент УНН.
"Готовий добровільно співпрацювати зі слідством та надати "знаряддя злочину"... добровільно відмовляюся від депутатської недоторканості", - зазначив о.Гончаренко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко назвав дії народного депутата Олексія Гончаренка є неприйнятними і такими, що не відображають позицію фракції.
Як повідомляв УНН, 8 лютого народний депутат Олексій Гончаренко на знак протесту проти заяви посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.