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А.Данилюк представил нового руководителя "ОФИС АПМФС"

А.Данилюк представил нового руководителя "ОФИС АПМФС"

Киев • УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр финансов Александр Данилюк представил нового руководителя коллективу Государственного учреждения "Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества" Василия Стельмаха, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Имею честь официально представить коллективу Василия Стельмаха, который с 27 декабря приступил к исполнению обязанностей. Это профессионал, который имеет значительный опыт в банковском секторе. Я надеюсь, что этот опыт будет эффективно и быстро использован ", - отметил Александр Данилюк.

В то же время новый директор Офиса Василий Стельмах в своем приветственном слове отметил, что прежде всего будет фокусироваться на обеспечении деятельности Немецко-украинского фонда, а в будущем Офис будет прилагать усилия для расширения круга партнеров по сотрудничеству и проектов в управлении.

Как сообщал УНН, Министр финансов поручил разблокировать электронные счета аграриев для возмещения НДС .

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