А.Данилюк представил нового руководителя "ОФИС АПМФС"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министр финансов Александр Данилюк представил нового руководителя коллективу Государственного учреждения "Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества" Василия Стельмаха, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Имею честь официально представить коллективу Василия Стельмаха, который с 27 декабря приступил к исполнению обязанностей. Это профессионал, который имеет значительный опыт в банковском секторе. Я надеюсь, что этот опыт будет эффективно и быстро использован ", - отметил Александр Данилюк.
В то же время новый директор Офиса Василий Стельмах в своем приветственном слове отметил, что прежде всего будет фокусироваться на обеспечении деятельности Немецко-украинского фонда, а в будущем Офис будет прилагать усилия для расширения круга партнеров по сотрудничеству и проектов в управлении.
Как сообщал УНН, Министр финансов поручил разблокировать электронные счета аграриев для возмещения НДС .