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О.Данилюк представив нового керівника “ОФІС АПМФС”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк представив нового керівника колективу Державної установи “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва” Василя Стельмаха, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.

“Маю честь офіційно представити колективу Василя Стельмаха, який з 27 грудня приступив до виконання обов’язків. Це професіонал, який має значний досвід в банківському секторі. Я сподіваюся, що цей досвід буде ефективно і швидко використаний”, — зазначив Олександр Данилюк.

Водночас новопризначений директор Офісу Василь Стельмах у своєму вітальному слові наголосив на тому, що перш за все фокусуватиметься на забезпеченні діяльності Німецько-українського фонду, а у майбутньому Офіс докладатиме зусиль для розширення кола партнерів по співпраці та проектів в управлінні.

Як повідомляв УНН, Міністр фінансів доручив розблокувати електронні рахунки аграріїв для відшкодування ПДВ.

Українські Національні Новини

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