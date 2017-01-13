О.Данилюк представив нового керівника “ОФІС АПМФС”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк представив нового керівника колективу Державної установи “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва” Василя Стельмаха, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
“Маю честь офіційно представити колективу Василя Стельмаха, який з 27 грудня приступив до виконання обов’язків. Це професіонал, який має значний досвід в банківському секторі. Я сподіваюся, що цей досвід буде ефективно і швидко використаний”, — зазначив Олександр Данилюк.
Водночас новопризначений директор Офісу Василь Стельмах у своєму вітальному слові наголосив на тому, що перш за все фокусуватиметься на забезпеченні діяльності Німецько-українського фонду, а у майбутньому Офіс докладатиме зусиль для розширення кола партнерів по співпраці та проектів в управлінні.
Як повідомляв УНН, Міністр фінансів доручив розблокувати електронні рахунки аграріїв для відшкодування ПДВ.