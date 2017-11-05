"Нью-Йорк Никс" нанесли поражение команде украинца Леня

Хозяева захватили инициативу на площадке в первую очередь благодаря усилиям латвийской звезды НБА Кристапса Порзингиса — 32:19. В дальнейшем все потуги аризонской команды достать в счете хозяев завершились неудачей — 120: 107.

Лень вышел со скамейки запасных и провел на паркете 23:25 минуты за которые набрал 9 очков (2/5 двухочковые, 5/8 штрафные), 7 подборов и один раз поставил блок-шот Порзингису.

Отметим, самым результативным во встрече стал Порзингис — 37 очков, у лидера “Финикса” Девина Букера 34 балла.

Заметим, что “Санс” с 4 выигрышами и 5 поражениями на 13 строчке в Западной конференции. “Никс” имеют показатель 4: 4 — 9-ю строчку на Востоке.