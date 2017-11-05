"Нью-Йорк Нікс" завдали поразки команді українця Леня

Господарі захопили ініціативу на майданчику в першу чергу завдяки зусиллям латвійської зірки НБА Крістапса Порзінгіса — 32:19. Надалі всі потуги арізонської команди дістати у рахунку господарів завершилися невдачею — 120:107.

Лень вийшов з лави запасних і провів на паркеті 23:25 хвилини за які набрав 9 очок (2/5 двоочкові, 5/8 штрафні), 7 підбирань і одного разу поставив блок-шот Порзінгісу.

Відзначимо, найрезультативнішим у зустрічі став Порзінгіс — 37 очок, у лідера “Фініксу” Девіна Букера 34 бали.

Зауважимо, що “Санс” з 4 виграшами і 5 поразками на 13 сходинці в Західній конференції. “Нікс” мають показник 4:4 — 9-й рядок на Сході.