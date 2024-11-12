NYT: Трамп может назначить госсекретарем США сенатора Рубио

Дональд Трамп может назначить на должность государственного секретаря США сенатора от Флориды, республиканца Марко Рубио. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет УНН.

Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио, представляющего штат Флориду, госсекретарем, - отмечает издание.



Издание отмечает, что пока Трамп пришел к такому решению после размышлений над другими кандидатурами, однако он может изменить свое мнение в последнюю минуту.

Справочно

Рубио избрали в Сенат в 2010 году, и он занял позицию "ястреба" во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. Сначала его позиция расходилась с теми республиканцами, которые более скептически относились к вмешательствам за рубежом, но в последнее время он также поддерживает Трампа в таких вопросах, как, например, война России против Украины.

Напомним

Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолтцу должность советника по национальной безопасности. На этой должности Уолтц будет заниматься геополитическими конфликтами, включая войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Также ожидается, что избранный президент США Дональд Трамп в ближайшие дни объявит, что Стивен Миллер, его главный советник по иммиграции, станет заместителем начальника штаба Белого дома по вопросам политики.

Кроме того стало известно, что Дональд Трамп назначил республиканку Элис Стефаник кандидатом на должность посла США в ООН. Стефаник известна критикой ООН и противоречивой позицией по Украине - поддерживала санкции против РФ, но голосовала против нового финансирования.