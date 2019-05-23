Суд постановил, что банки вправе раскрыть демократам в Конгрессе финансы Трампа

В среду в суде состоялось слушание при участии истцов и представителей двух комитетов нижней палаты Конгресса. Председательствовавший судья Эдгардо Рамос высказал мнение о том, что Трамп, члены его семьи и Trump Organization вряд ли добьются своего в случае повторного судебного разбирательства по данному вопросу.

Иск был нацелен на то, чтобы заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы — Адам Шифф и Максин Уотерс. “Повестки были выписаны, чтобы извести президента Дональда Трампа, подвергнуть досмотру все аспекты его личных финансов, деловых предприятий, приватной информации о президенте и его семье, а также чтобы вынюхать все, чем можно нанести ему политический ущерб”, — приводила газета The Hill в апреле выдержку из искового заявления.

Напоминаем, Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу.