Суд постановив, що банки мають право розкрити демократам в Конгресі фінанси Трампа

У середу в суді відбулося слухання за участю позивачів і представників двох комітетів нижньої палати Конгресу. Головуючий суддя Едгардо Рамос висловив думку про те, що Трамп, члени його сім’ї та Trump Organization навряд чи досягнуть свого в разі повторного судового розгляду з даного питання.

Позов був націлений на те, щоб заблокувати виконання повісток, спрямованих фінансовим установам з спецкомітету з розвідки і комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу. В обох комітетах головують демократи — Адам Шифф і Максін Уотерс. “Повістки були виписані, щоб винищити президента Дональда Трампа, піддати огляду всі аспекти його особистих фінансів, ділових підприємств, приватної інформації про президента та його сім’ї, а також щоб винюхати все, чим можна завдати йому політичний збиток”, — приводила газета The Hill в квітні витяг з позовної заяви.

Нагадуємо, Deutsche Bank не передав Мінфіну США звіт по Трампу.