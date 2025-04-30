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Нужно прекратить удары и после этого искать решение на переговорах: Зеленский о разговорах с россией

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул необходимость полного прекращения огня для начала переговоров с россией. Украина готова к любому формату разговора.

Нужно прекратить удары и после этого искать решение на переговорах: Зеленский о разговорах с россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга отметил необходимость полного прекращения огня. Необходимо прекратить удары и после этого искать решение на переговорах, Украина готова к любому формату разговора с россией. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Говорил сегодня с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга. Прежде всего о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке. Хочу поблагодарить за поддержку Украины. Конечно, говорили о дипломатии, о необходимости полного прекращения огня, безусловного и на достаточный период – по меньшей мере на 30 суток. Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. россия должна прекратить удары и войну 

- сказал Зеленский.

Напомним

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.

Павел Башинский

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