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Треба припинити удари і після цього шукати рішення на перемовинах: Зеленський про розмови з росією

Київ • УНН

 • 2940 перегляди

Президент Зеленський наголосив на необхідності повного припинення вогню для початку переговорів з росією. Україна готова до будь-якого формату розмови.

Треба припинити удари і після цього шукати рішення на перемовинах: Зеленський про розмови з росією

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу наголосив на необхідності повного припинення вогню. Необхідно припинити удари і після цього шукати рішення на перемовинах, Україна готова до будь-якого формату розмови з росією. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Говорив сьогодні з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України. Звісно, говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного і на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. росія повинна припинити удари та війну 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише тоді, коли стане видно, що росія готова до складного шляху до миру, а не лише до перемир’я на 9 травня.

Павло Башинський

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