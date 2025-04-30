Треба припинити удари і після цього шукати рішення на перемовинах: Зеленський про розмови з росією

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу наголосив на необхідності повного припинення вогню. Необхідно припинити удари і після цього шукати рішення на перемовинах, Україна готова до будь-якого формату розмови з росією. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Говорив сьогодні з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України. Звісно, говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного і на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. росія повинна припинити удари та війну - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише тоді, коли стане видно, що росія готова до складного шляху до миру, а не лише до перемир’я на 9 травня.