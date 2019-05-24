Нуланд отказали в российской визе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Коммерсантъ”.
Сообщается, что Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая.
Как отмечает издание, в МИД РФ уточнили, что Нуланд внесена в российский черный список, который власти РФ составили в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.
За данными издания, критическое отношение к Виктории Нуланд в РФ появилось после того, как она посетила Майдан, а также выступала за санкции в отношении РФ.
Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.
Напомним, США объявили новые санкции против России.
Как сообщал УНН, в России назвали просьбу Зеленского о новых санкциях США “большой ошибкой”.