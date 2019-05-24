Нуланд відмовили в російській візі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Колишньому помічникові держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд відмовили в російській візі. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Коммерсант".
Повідомляється, що Вікторія Нуланд запросила російську візу для участі в закритій міжнародної конференції, організований Російською радою з міжнародних справ (РСМД), Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP) та Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса (SAIS). Захід проходив в Москві 20-21 травня.
Як зазначає видання, в МЗС РФ уточнили, що Нуланд внесена до російського чорного списку, який влада РФ склали у відповідь на введення США персональних візових і фінансових санкцій щодо цілого ряду російських офіційних осіб.
За даними видання, критичне ставлення до Вікторії Нуланд в РФ з'явилося після того, як вона відвідала Майдан, а також виступала за санкції щодо РФ.
Раніше в отриманні російської візи було відмовлено декільком американським конгресменам і колишньому послу США в РФ Майкла Макфолу.
Нагадаємо, США оголосили нові санкції проти Росії.
Як повідомляв УНН, в Росії назвали прохання Зеленського про нові санкції США "великою помилкою".