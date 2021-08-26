НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса

Накануне бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что общий долг перед Славянской центральной районной больницей со стороны НСЗУ составляет более 8 млн грн.

О ситуации по задолженностям также рассказала главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз.

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“Нам не отдали денег за июль, договоров на получение пакетов ни на август, ни тем более на сентябрь еще нет. Зачем такая структура, если людям не хотят отдавать заработанные деньги? Медики получают “голую” зарплату без “ковидных” надбавок, а больных с каждым днем все больше”, - отмечает врач.

Врач добавляет, что на данный момент в Винницкой инфекционной больнице находится 42 больных коронавирусом. Сейчас ситуация ухудшается, так как наблюдается прирост заразившихся. Она также отметила, что среди заболевших есть вакцинированные.

“В “критические” дни по нашему отделению было от 60 до 80 больных. Но все ж идет по нарастающей. Сейчас будут возвращаться из отпусков. К сожалению, у нас уже и вакцинированные болеют. Вся больница рассчитана на больных коронавирусом, у нас больше 200 коек", - сказала она.

“Общих инфекционных больных (у которых другие инфекционные болезни - ред.) мы перевели в другое отделение, а два инфекционных корпуса работают только с больными COVID-19”, - добавляет врач.

Лариса Мороз отмечает, что в НСЗУ регулярно подаются запросы, однако ответов до сих пор не поступало. При этом, она добавляет, что больница соответствует всем необходимым нормам.

“Медики работают за очень низкую зарплату, рискуя своими жизнями. Тем более, что у нас все есть, и все соответствует нормам. За это время к каждой кровати провели кислород. Мало того, в конце июля Верховная Рада приняла постановление, что все “ковидные” закупки идут через Prozorro. То есть, нам придется ждать 3-4 месяца. То есть даже медикаменты теперь сложнее будет закупить, не говоря уже об остальных нюансах”, - рассказала инфекционист.

Тем временем, в Николаевской инфекционной больнице сообщают, что за август договор на получение “ковидного” пакета до сих пор не подписан, а НСЗУ заявляет о том, что в бюджете не хватает средств.

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“Ситуация с каждым днем все хуже. За июль вместо 3 млн нам дали 1 млн 400 тыс. грн по “ковидному” пакету. За август договор не подписан, и будет ли он подписан, никто не знает. НСЗУ по-прежнему говорит, что денег в бюджете нет. Все идет к банкротству. Зарплаты в 300% платят тем, кто работает с инфицированными COVID-19. А у нас весь госпиталь “ковидный”, с вирусом работают все”, - отмечает главный врач больницы Светлана Федорова.

Врач объясняет, что выплаты по “ковидным” пакетам должны составлять около 5 млн гривен. Для того, чтобы просто платить “минималку” людям, необходимо 3 млн 264 тысячи гривен.

“И вместо этой суммы от НСЗУ мы получаем 1 млн 400 тысяч гривен, и 25 тысяч амбулаторной помощи”, - заявила инфекционист.

Добавим, что “война” Николаевской инфекционки с НСЗУ длится продолжительное время. В начале июля больницу хотели закрыть путем банкротства, несмотря на то, что единственная полноценная боксированная больница области, а главврача обвинили в выплатах медикам по “ковидным” надбавкам в полном размере.

“Сейчас с каждым днем количество больных коронавирусом увеличивается. У нас сейчас 41 больной лежит. Мы считаем, что это немного. Но это в 4 раза больше, чем в любых других больницах по области. У кого-то 2 человека с подозрением просто лежит. А у нас все случаи подтвержденные и все тяжелые. У нас на ИВЛ сегодня 5 человек, остальные все на 100% лежат под высоким потоком кислорода. В НСЗУ звоним каждый день, они говорят нам ждать, потому что якобы денег в бюджете нет”, - добавила Федорова.

Стремительный рост больных наблюдают также в Херсонской инфекционной больнице. Однако, несмотря на это, НСЗУ до сих пор не выплатила задолженности по “ковидным” пакетам за август, рассказала УНН главный врач Херсонской инфекционной больницы Елена Тимченко.

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“Задолженность по “ковидным” выплатам дали за июль. Но за август вообще ничего. При этом, сейчас начинается новый всплеск коронавируса, у нас лежит 86 больных”, - добавила врач.

Добавим

Медики продолжают жаловаться на то, что “их превращают в сезонных работников” путем невыплаты заработанных средств.

Так, 13 августа медики Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за того, что всему трудовому коллективу не выплачивали зарплаты с апреля этого года.

При этом, власть активно закрывает медицинские учреждения, несмотря на обещания Президента Владимира Зеленского и нынешнего министра здравоохранения Виктора Ляшко развивать медицину и больницы.