Тотальные задержки выплат врачам: Степанов заявил, что НСЗУ задолжала центральной больнице Славянска более 8 млн грн

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109188 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 127044 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 130800 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 191498 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 225864 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139811 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131913 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 207214 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125481 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184852 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 138159 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 133639 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 144487 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 136605 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 111139 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 225819 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 207182 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 364778 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 331330 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 315455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 13451 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 111198 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 107192 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 191512 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 145349 просмотра
Актуальное
Тотальные задержки выплат врачам: Степанов заявил, что НСЗУ задолжала центральной больнице Славянска более 8 млн грн

Тотальные задержки выплат врачам: Степанов заявил, что НСЗУ задолжала центральной больнице Славянска более 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 25292 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Общий долг перед Славянской центральной районной больницей со стороны НСЗУ составляет более 8 млн грн. Об этом заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"В последнее время мы стали свидетелями тотальных задержек по выплатам врачам по всей стране. Общая задолженность достигла рекордного максимума!" - отметил Степанов.

Детали

По его словам, восточные и западные области сегодня объединяет не только любовь к Украине, но и сплошная несправедливость в отношении медиков.

"Дело дошло и до моего родного города Славянска. Так сложилось, что последние 18 лет мой отец возглавляет центральную больницу города, которая является опорной. В ней работает 784 человека. Учреждение обслуживает стотысячный город, который находится на линии разграничения. По странному стечению обстоятельств, с мая месяца НСЗУ перестала финансировать большинство медицинских услуг этой больнице", - написал Степанов.

Он отметил, что за 3 месяца имел не один разговор и с действующим министром, и с НСЗУ, однако они завершались лишь обещаниями.

"Например, с апреля по август в родильном отделении города Славянска на свет родилось 258 младенцев. Однако ни за одни роды больница не получила ни копейки. Общий долг перед медучреждением со стороны НСЗУ уже составляет более 8 млн гривен! Поэтому впервые за 18 лет в больнице возникла задолженность по заработной плате! Медики просто в отчаянии. Они готовы выходить на акции протеста, но не знают, как это делать, - их этому не учили. Врачи давали клятву спасать, лечить и беречь жизни каждого человека, а не скандировать и воевать за свои честно заработанные деньги", - рассказал Степанов.

Он отметил, что сразу после его отставки государство перестало финансировать это заведение.

"Я не верю в такое стечение обстоятельств. Слишком цинично брать в заложники профессиональных врачей, медицинских сестер и санитарок, которые не имеют отношения к политике. Если вам так хочется отомстить мне за позицию - выберите другой способ", - написал Степанов.

Дополнение

Украинские медицинские работники продолжают жаловаться на невыплаты заработных плат, учитывая "ковидные" доплаты. К примеру, 13 августа медики Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за того, что всему трудовому коллективу не выплачивали зарплаты с апреля этого года.

О проблеме задолженностей также говорили медики из разных уголков страны.

Так, работник одного из ликвидированных туберкулезных детских санаториев в Черновцах рассказал, что в Черновицкой области медицинские работники тотально жалуются на задолженность медицинским учреждениям 40 млн гривен и уничтожение больниц путем махинаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы