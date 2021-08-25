Тотальні затримки виплат лікарям: Степанов заявив, що НСЗУ заборгувала центральній лікарні Слов'янська понад 8 млн грн

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“Останнім часом ми стали свідками тотальних затримок по виплатах лікарям по всій країні. Загальна заборгованість сягла рекордного максимуму!” — наголосив Степанов.

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За його словами, східні і західні області сьогодні об’єднує не лише любов до України, а й суцільна несправедливість щодо медиків.

“Справа дійшла і до мого рідного міста Слов’янська. Так склалось, що останні 18 років мій батько очолює центральну лікарню міста, яка є опорною. У ній працює 784 людини. Заклад обслуговує 100-тисячне місто, яке знаходиться на лінії розмежування. За дивним збігом обставин, з травня місяця НСЗУ перестала фінансувати більшість медичних послуг цієї лікарні”, — написав Степанов.

Він зауважив, що за 3 місяці мав не одну розмову і з чинним міністром, і з НСЗУ, проте вони завершувалися лише обіцянками.

“Для прикладу, з квітня по серпень у пологовому відділенні міста Слов’янська на світ народилося 258 немовлят. Проте за жодні пологи лікарня не отримала ні копійки. Загальний борг перед медзакладом зі сторони НСЗУ вже складає більше 8 мільйонів гривень! Через це вперше за 18 років у лікарні виникла заборгованість по заробітній платі! Медики просто у відчаї. Вони готові виходити на акції протесту, але не знають, як це робити, — їх цьому не навчали. Лікарі давали клятву рятувати, лікувати і берегти життя кожної людини, а не скандувати і воювати за свої чесно зароблені гроші”, — розповів Степанов.

Він зазначив, що відразу після його відставки держава перестала фінансувати цей заклад.

“Я не вірю в такий збіг обставин. Занадто цинічно брати в заручники професійних лікарів, медичних сестер та санітарок, які не мають відношення до політики. Якщо вам так кортить помститися мені за позицію — оберіть інший спосіб”, — написав Степанов.

Доповнення

Українські медичні працівники продовжують скаржитися на невиплати заробітних плат, враховуючи “ковідні” доплати. До прикладу, 13 серпня медики Соснівської міської лікарні оголосили голодування через те, що всьому трудовому колективу не виплачували зарплати з квітня цього року.

Про проблему заборгованостей також наголошували медики з різних куточків країни.

Так, працівник одного з ліквідованих туберкульозних дитячих санаторіїв у Чернівцях розповів, що у Чернівецькій області медичні працівники тотально скаржаться на заборгованість медичним закладам 40 мільйонів гривень та знищення лікарень шляхом махінацій.