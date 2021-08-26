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НСЗУ продовжує банкрутити інфекційні лікарні попри прийдешню хвилю коронавірусу

НСЗУ продовжує банкрутити інфекційні лікарні попри прийдешню хвилю коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. На початку осені в Україні очікують нову хвилю епідемії коронавірусу. Прогнози підтверджуються щоденним збільшенням кількості інфікованих по всій країні. Попри це, Національна служба здоров'я України продовжує не виплачувати інфекційним лікарням кошти за так званими "ковідними" пакетами. У коментарі УНН головні інфекціоністи областей відзначають, що дії НСЗУ ведуть до банкрутства провідних інфекційних госпіталів, а країна не готова до осінньої хвилі пандемії.

Напередодні колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що загальний борг перед Слов'янською центральною районною лікарнею з боку НСЗУ становить понад 8 млн грн.

Про ситуацію із заборгованостями також розповіла головний інфекціоніст Вінницької області Лариса Мороз.

Цитата:

"Нам не віддали грошей за липень, договорів на отримання пакетів ні на серпень, ні тим більше на вересень ще немає. Навіщо така структура, якщо людям не хочуть віддавати зароблені гроші? Медики отримують "голу" зарплату без "ковідних" надбавок, а хворих з кожним днем все більше", - відзначає лікар.

Лікар додає, що наразі у Вінницькій інфекційній лікарні перебуває 42 хворих на коронавірус. Зараз ситуація погіршується, тому що спостерігається приріст тих, хто заразився. Вона також зазначила, що серед хворих є вакциновані.

"У "критичні" дні у нашому відділенню було від 60 до 80 хворих. Але все ж йде по наростаючій. Зараз будуть повертатися з відпусток. На жаль, у нас вже і вакциновані хворіють. Уся лікарня розрахована на хворих коронавірусом, у нас більше ніж 200 ліжок", - сказала вона.

"Загальних інфекційних хворих (у яких інші інфекційні хвороби - ред.) ми перевели в інше відділення, а два інфекційних корпуси працюють лише з хворими на COVID-19", - додає лікар.

Лариса Мороз зазначає, що в НСЗУ регулярно подаються запити, однак відповідей досі не надходило. При цьому, вона додає, що лікарня відповідає всім необхідним нормам.

"Медики працюють за дуже низьку зарплату, ризикуючи своїми життями. Тим більше, що у нас все є, і все відповідає нормам. За цей час до кожного ліжка провели кисень. Мало того, наприкінці липня Верховна Рада ухввалила постанову, що всі "ковідні" закупівлі йдуть через Prozorro. Тобто, нам доведеться чекати 3-4 місяці. Тобто, навіть медикаменти тепер складніше буде закупити, не кажучи вже про решту нюансів", - розповіла інфекціоніст.

Тим часом, у Миколаївській інфекційній лікарні повідомляють, що за серпень договір на отримання "ковідного" пакета досі не підписаний, а НСЗУ заявляє про те, що в бюджеті не вистачає коштів.

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"Ситуація з кожним днем все гірше. За липень замість 3 млн нам дали 1 млн 400 тис. грн за "ковідним" пакетом. За серпень договір не підписаний, і чи буде він підписаний, ніхто не знає. НСЗУ як і раніше говорить, що грошей у бюджеті немає. Усе йде до банкрутства. Зарплати в 300% платять тим, хто працює з інфікованими COVID-19. А у нас весь госпіталь "ковідний", з вірусом працюють усі", - відзначає головний лікар лікарні Світлана Федорова.

Лікар пояснює, що виплати за "ковідними" пакетами повинні становити близько 5 млн гривень. Для того, щоб просто платити "мінімалку" людям, необхідно 3 млн 264 тисячі гривень.

"І замість цієї суми від НСЗУ ми мали 1 млн 400 тисяч гривень і 25 тисяч амбулаторної допомоги", - заявила інфекціоніст.

Додамо, що "війна" Миколаївської інфекційки з НСЗУ триває вже певний час. На початку липня лікарню хотіли закрити шляхом банкрутства, попри те, що єдина повноцінна боксована лікарня області, а головлікаря звинуватили у виплатах медикам за "ковідними" надбавками в повному обсязі.

"Зараз з кожним днем кількість хворих на коронавірус збільшується. У нас зараз 41 хворий лежить. Ми вважаємо, що це небагато. Але це в 4 рази більше, ніж у будь-яких інших лікарнях по області. У когось 2 людини з підозрою просто лежить. А у нас всі випадки підтверджені і всі тяжкі. У нас на ШВЛ сьогодні 5 людей, решта всі на 100% лежать під високим потоком кисню. У НСЗУ дзвонимо щодня, вони говорять нам чекати, тому що нібито грошей у бюджеті немає", - додала Федорова.

Стрімке зростання кількості хворих спостерігають також у Херсонській інфекційній лікарні. Однак, попри це, НСЗУ досі не виплатила заборгованості за "ковідними" пакетами за серпень, розповіла УНН головний лікар Херсонської інфекційної лікарні Олена Тимченко.

Цитата:

"Заборгованість за "ковідними" виплатами дали за липень. Але за серпень взагалі нічого. При цьому, зараз починається новий сплеск коронавіірусу, у нас лежить 86 хворих", - додала лікар.

Додамо

Медики продовжують скаржитися на те, що "їх перетворюють у сезонних працівників" шляхом невиплати зароблених коштів.

Так, 13 серпня медики Сосновської міської лікарні оголосили голодування через те, що всьому трудовому колективу не виплачували зарплати з квітня цього року.

При цьому, влада активно закриває медичні установи, попри обіцянки Президента Володимира Зеленського і нинішнього міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко розвивати медицину і лікарні.

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