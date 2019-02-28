НОТУ: для MARUV не было никаких специальных условий контракта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С певицей MARUV, которая победила в украинском национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, проводили специальный разговор о дипломатической миссии артиста от Украины, ей не выдвигалось никаких специальных условий контракта. Об этом на брифинге заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, передает корреспондент УНН.
"Специальных условий контракта для MARUV не было, существовал специальный разговор с ней относительно дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с таким мировоззрением артиста, который уже является международным артистом, который хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. И ее интерпретация нам показалась рискованной для страны... Если вас возмущает, что мы увидели риск для страны, мы понимаем вас", - заявила Кольцова.
В то же время она отметила, что контракты были одинаковы для всех участников.
"Мы имели контракты в 17:00. Финал закончился после 21-го. Они одинаковы", - добавила она.
Добавим, на фоне победы MARUV в нацотборе на Евровидение-2019, в Украине разгорелся скандал вокруг украинского представителя на конкурс. В частности, относительно гастролей по России.
Певице MARUV после победы дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запретом гастролировать в РФ, и свое решение по ним. После этого певица заявила о давлении на себя, добавив, что готова отказаться от выступлений в России. Однако, когда прошел дедлайн относительно пересмотра контракта, стороны не договорились о договоре, в НОТУ заявили, что MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Переговоры с другими участниками финала нацотбора также не увенчались успехом.
В конечном итоге в НОТУ заявили, что Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.