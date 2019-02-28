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НСТУ: для MARUV не було жодних спеціальних умов контракту

НСТУ: для MARUV не було жодних спеціальних умов контракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Зі співачкою MARUV, яка перемогла в українському національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, проводили спеціальну розмову щодо дипломатичної місії артиста від України, їй не висувалось жодних спеціальних умов контракту. Про це на брифінгу заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова, передає кореспондент УНН.

"Спеціальних умов контракту для MARUV не існувало, існувала спеціальна розмова з нею щодо дипломатичної місії артиста від України. Ми вперше зіткнулися з таким світоглядом артиста, який вже є міжнародним артистом, який хоче асоціювати себе з музикою, з миром, зі свободою. І її інтерпретація нам здалась ризикованою для країни... Якщо вас обурює, що ми побачили ризик для країни, ми розуміємо вас", - заявила Кольцова.

Водночас вона зазначила, що контракти були однакові для всіх учасників.

“Ми мали контракти о 17:00. Фінал закінчився після 21-ї. Вони однакові”, - додала вона.

Додамо, на фоні перемоги MARUV у нацвідборі на Євробачення-2019, в Україні розгорівся скандал щодо українського представника на конкурс. Зокрема, щодо гастролів по Росії.

Співачці MARUV після перемоги дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема забороною гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них. Після цього співачка заявила про тиск на себе, додавши, що готова відмовитися від виступів у Росії. Однак, коли минув дедлайн щодо перегляду контракту, сторони не домовилися про договір, у НСТУ заявили, що MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Перемовини з іншими учасниками фіналу нацвідбору також не увінчалися успіхом.

Врешті у НСТУ заявили, що Україна не братиме участі в Євробаченні-2019.

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