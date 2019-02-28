НСТУ: для MARUV не було жодних спеціальних умов контракту

"Спеціальних умов контракту для MARUV не існувало, існувала спеціальна розмова з нею щодо дипломатичної місії артиста від України. Ми вперше зіткнулися з таким світоглядом артиста, який вже є міжнародним артистом, який хоче асоціювати себе з музикою, з миром, зі свободою. І її інтерпретація нам здалась ризикованою для країни... Якщо вас обурює, що ми побачили ризик для країни, ми розуміємо вас", - заявила Кольцова.

Водночас вона зазначила, що контракти були однакові для всіх учасників.

“Ми мали контракти о 17:00. Фінал закінчився після 21-ї. Вони однакові”, - додала вона.

Додамо, на фоні перемоги MARUV у нацвідборі на Євробачення-2019, в Україні розгорівся скандал щодо українського представника на конкурс. Зокрема, щодо гастролів по Росії.

Співачці MARUV після перемоги дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема забороною гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них. Після цього співачка заявила про тиск на себе, додавши, що готова відмовитися від виступів у Росії. Однак, коли минув дедлайн щодо перегляду контракту, сторони не домовилися про договір, у НСТУ заявили, що MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Перемовини з іншими учасниками фіналу нацвідбору також не увінчалися успіхом.

Врешті у НСТУ заявили, що Україна не братиме участі в Євробаченні-2019.