ЧП в Черниговской области: за сутки потушили три пожара в лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Накануне ликвидировано три пожара лесной подстилки на площади 0,55 га вблизи поселка Дружба неподалеку от Ични Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами боеприпасов на 6-м арсенале Министерства обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения три раза привлекались на тушение пожаров настила в лесу на общей площади 0,55 га вблизи пгт Дружба. Всего с начала работ ликвидировано 24 пожара (1 на объекте, 9 в жилом секторе, 14 настила в лесу)", - сообщили спасатели.
Кроме того указано, что накануне авиация ГСЧС не привлекалась, всего с начала работ осуществлено 148 сбросов воды (836 тонн).
По данным ГСЧС, проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 25 из 80 участков разминирования. Изъято 2 тыс. 289 взрывоопасных предметов (за сутки - 254).
Обследовано 8738 жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения из 9713 (90%). По результатам обследований определены как разрушенные - четыре дома в селе Августовка, поврежденные - 113 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах.
В 3-х медицинских учреждениях Прилук, Ични и Парафиевки остается 83 человека (из них 11 детей) эвакуированных граждан.
Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.