НС на Чернігівщині: за добу загасили три пожежі у лісі

"Пожежно-рятувальні підрозділи три рази залучалися на гасіння пожеж настилу в лісі на загальній площі 0,55 га поблизу смт Дружба. Всього з початку робіт ліквідовано 24 пожежі (1 на об'єкті, 9 у житловому секторі, 14 настилу в лісі)", - повідомили рятувальники.

Крім того вказано, що напередодні авіація ДСНС не залучалась, всього з початку робіт здійснено 148 скидів води (836 тонн).

За даними ДСНС, перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. Очищено 25 із 80 ділянок розмінування. Вилучено 2 тис. 289 вибухонебезпечних предметів (за добу – 254).

Обстежено 8738 житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення із 9713 (90%). За результатами обстежень визначено такими, які зруйновані - чотири будинки в селі Августівка, пошкоджені - 113 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах.

У 3-х медичних закладах Прилук, Ічні та Парафіївки залишається 83 особи (з них 11 дітей) евакуйованих громадян.

Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.