ЧП в Черниговской области: объявили про локализацию пожара на арсенале

"Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 419 человек и 101 единица техники, из которых от ГСЧС - 228 человек и 64 единицы техники. 22.10.2018 года в 18 ч. 30 мин. пожар был локализован. Работы по ликвидации ЧС будут продолжены 24.10.2018 года", - отметили в областном управлении ГСЧС.

Как пояснил УНН представитель пресс-службы, сейчас уже не происходит распространение огня и горение на самом арсенале.

"Да, на самом арсенале. То есть, уже не происходит распространения или горения. В целом чрезвычайная ситуация - прошла локализация", - отметил Дубина.

Это подтвердили и в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

"В 18 ч. 30 мин. 22 октября 2018 руководителем тушения пожара на арсенале объявлено его локализацию", - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.