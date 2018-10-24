НС на Чернігівщині: оголоcили про локалізацію пожежі на арсеналі

"Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 419 осіб та 101 одиниця техніки, з яких від ДСНС – 228 осіб та 64 одиниці техніки. 22.10.2018 року о 18 год. 30 хв. пожежу було локалізовано. Роботи з ліквідації НС будуть продовжені 24.10.2018 року", - зазначили в обласному управлінні ДСНС.

Як пояснив УНН представник прес-служби, наразі вже не відбувається розповсюдження вогню та горіння на самому арсеналі.

"Так, на самому арсеналі. Тобто, вже не відбувається розповсюдження або горіння. Загалом надзвичайна ситуація - пройшла локалізація", - зазначив Дубина.

Це підтвердили і в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

"О 18 год. 30 хв. 22 жовтня 2018 керівником гасіння пожежі на арсеналі оголошено її локалізацію", - повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.