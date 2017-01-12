Новозеландец и его дочь месяц дрейфовали на лодке в открытом море
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Новозеландец и его шестилетняя дочь, пропавшие в Тасмановом море, месяц дрейфовали на лодке и доплыли до рыбацкого порта на берегу Австралии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Алан Лангдон и его 6-летняя дочь Ке месяц назад поплыли в короткое путешествие с Кахи к заливу Бэй на восточном берегу Новой Зеландии, однако из-за шторма их отнесло в открытое море, в результате чего они месяц дрейфовали по морю и их считали пропавшими без вести.
"Я ожидал лучшую погоду, но этого не произошло, и нас отнесло в южном направлении. Поэтому я решил, что безопаснее будет доплыть до Австралии ", - сказал мужчина.
Как сообщал УНН, 15 декабря в Азербайджане из-за падения в море эстакады пропали без вести 10 человек.