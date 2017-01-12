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Новозеландець і його донька місяць дрейфували на човні у відкритому морі

Новозеландець і його донька місяць дрейфували на човні у відкритому морі

Київ • УНН

 • 6296 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Новозеландець та його шестирічна донька, які зникли в Тасмановому морі, місяць дрейфували на човні і допливли до рибальського порту на березі Австралії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Алан Лангдон та його 6-річна донька Ке місяць тому попливли в коротку подорож з Кахії до затоки Бей на східному березі Нової Зеландії, проте через шторм їх віднесло у відкрите море, внаслідок чого вони місяць дрейфували по морю і їх вважали зниклими безвісти.

“Я чекав на кращу погоду, але цього не сталося, і нас віднесло в південному напрямку. Тому я вирішив, що безпечніше буде допливти до Австралії”, — сказав чоловік.

Як повідомляв УНН, 15 грудня в Азербайджані через падіння у море естакади зникли безвісти 10 осіб.

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