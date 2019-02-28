Новоиспеченный владелец украинских газовых месторождений не платит налоги в бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. ООО "Ист Юроуп Петролеум" с орбиты российского олигарха Павла Фукса имеет миллионе налоговые долги перед государством. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.
По состоянию на 1 февраля 2019 года, налоговый долг компании составлял 1 млн 734,9 тыс. грн.
Кроме того, за последние три года компания фигурировала в 8 уголовных судебных делах. Всего в "Ист Юроуп Петролеум" 111 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Напомним, в конце 2018 года Украина в лице НАК "Надра Украины" фактически "подарила" российскому олигарху Павлу Фуксу свою долю в "Ист Юроуп Петролеум" (старое название Голден Деррик).
До Революции 67% компании Голден Деррик контролировались беглым министром Эдуардом Ставицким, после - перешли в собственность российского олигарха Павла Фукса. 33% были у государства в лице НАК "Надра Украины".
Государство, в свое время, вложило в Голден Деррик (Ист Юроуп Петролеум) не менее 11 млн грн бюджетных средств. Но в последний день 2018 года НАК "Надра Украины" по-тихому продала долю государства, по некоторым данным, всего за 600 тыс. грн, что в 18 раз меньше потраченных бюджетных средств.
Иными словами чиновники подарили частной компании Ставицкого-Фукса более 10 млн грн средств налогоплательщиков, а вместе с этим многочисленные газовые месторождения.
При этом НАК "Надра Украины" отказывается предоставить копию решения о продаже доли государства, хотя речь идет о недрах - национальной собственности государства, которому, вероятно, этим соглашением нанесен значительный ущерб. НАБУ, в свою очередь, отгораживается от скандала. Подробно о резонансном соглашение читайте здесь.