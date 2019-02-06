Фокус Фукса: "Надра України" засекретили угоду з російським олігархом

За даними агентства, держкомпанія продала свою 33% частку, а разом з нею і газові родовища іншої компанії Фукса всього за 600 тис. грн. Це 1/18 частина від витрачених на неї бюджетних коштів або іншими словами - приблизно 16 нових айфонів.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, УНН звернувся в НАК "Надра України" з проханням надати копію рішення, де були б вказані причини продажу частки і власне, сама сума операції.

Але в держкомпанії, яка повністю утримується за рахунок платників податків і засновником якої є Кабмін, вирішила, що людям не варто знати таку інформацію.

Додамо, що посилатися в даному випадку на "комерційну таємницю" НАК "Надра України" не можуть, оскільки угода за всіма ознаками могла завдати реальної шкоди інтересам суспільства. А приховувати від суспільства таку інформацію і ховати її за грифом "комерційної таємниці", за законом, не можна. Адже, надра України належать народу.

Отже, на сьогодні агентство УНН не розуміє, чому держкомпанія відмовила в наданні інформації про скандальну угоду з російським олігархом і нагадує прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, що аналогічний запит про надання копії рішення про продаж - спрямований і в Кабмін.

Також УНН просить правоохоронців, зокрема прокуратуру, перевірити, чи не є відмова в наданні такої інформації перешкоджанням журналістській діяльності, відповідальність за що передбачено Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, чому ця ситуація викликала такий резонанс в суспільстві. За часів міністра екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства.

Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету становили 11 млн грн. Крім прямих інвестицій приватна компанія використовувала ресурси держави: ліцензії, георозвідки та інше.

Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія стала називатися незабаром "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ".

ЗМІ не раз констатували післямайданні успіхи компанії в газодобувній сфері.

Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра України", а Держгеослужбу курирує міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт").

Прикметний у всій цій історії і звіт Держаудитслужби, в якому зазначено, що НАК "Надра України" повністю усунулася від контролю за госпдіяльністю "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" і навіть не вимагала від них публічних фінансових звітів.

І ось, 31 грудня, в останній день 2018 року, в Державному реєстрі юридичних осіб з'являється запис про те, що НАК "Надра України" вийшла зі складу засновників "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" (Голден Деррік), а замість держустанови зайшла компанія з орбіти того ж Фукса "Авантр Трейд Лімітед".

Як тільки інформація просочилася в ЗМІ, в НАК "Надра України" свій вчинок пояснили безперспективністю подальшого перебування в частці і неможливістю контролювати госпдіяльність компанії, що, як уже було сказано, прямо суперечить даним Держаудитслужби.

На сьогодні УНН все ще очікує відповіді щодо ситуації, що склалася від НАБУ і Міністерства екології.

Також агентство має намір опублікувати копію рішення про угоду, як тільки доможеться отримання документа від компетентних органів.