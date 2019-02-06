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Фокус Фукса: "Надра Украины" засекретило сделку с российским олигархом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Государственная акционерная компания “Надра Украины” отказалась предоставлять УНН копию решения о продаже доли в “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ” российского олигарха Павла Фукса.

По данным агентства, госкомпания продала свою 33% долю, а вместе с ней и газовые месторождения другой компании Фукса всего за 600 тыс. грн. Это 1/18 часть от потраченных на нее бюджетных средств или другими словами — примерно 16 новых айфонов.

Дабы подтвердить или опровергнуть эту информацию, УНН обратился в НАК “Надра Украины” с просьбой предоставить копию решения, где были бы указаны причины продажи доли и собственно, сама сумма сделки.

Но в госкомпании, которая полностью содержится за счет налогоплательщиков и учредителем которой является Кабмин, посчитала, что людям незачем знать такую информацию.

Добавим, что ссылаться в данном случае на “коммерческую тайну” НАК "Надра Украины" не могут, поскольку сделка по всем признакам могла нанести реальный вред интересам общества. А скрывать от общества такую информацию и прятать ее за грифом “коммерческой тайны” по закону нельзя. Ведь, недра Украины принадлежат народу.

Следовательно, на сегодняшний день агентство УНН не понимает, по какой причине госкомпания отказала в предоставлении информации о скандальной сделке с российским олигархом и напоминает премьер-министру Владимиру Гройсману, что аналогичный запрос о предоставлении копии решения о продаже — направлен и в Кабмин.

Также УНН просит правоохранителей, в частности прокуратуру, проверить, не является ли отказ в предоставлении такой информации препятствованием журналистской деятельности, ответственность за которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

Напомним, почему эта ситуация вызвала такой резонанс в обществе. Во времена министра экологии Эдуарда Ставицкого, сбежавшего следом за Виктором Януковичем, под его эгидой была создана компания “Голден Деррик” по принципу частно-государственного партнерства.

Доля государства там составляла 33%, инвестиции с бюджета составили 11 млн грн. Помимо прямых инвестиций частная компания использовала ресурсы государства: лицензии, георазведку и тому прочее.

После побега Ставицкого компания, а точнее те 67%, которые посредственно принадлежали экс-чиновнику, были перепроданы российскому олигарху Павлу Фуксу, и компания стала называться вскоре “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ”.

СМИ не раз констатировали послемайданные успехи компании в газодобывающей сфере.

Госгеослужба, например, выдала Фуксу в один день 16 лицензий, всего у компании — 19. При этом Госгеослужба контролирует НАК “Надра Украины”, а Госгеослужбу курирует министр экологии Остап Семерак (“Народный фронт”).

Примечателен во всей этой истории и отчет Госаудитслужбы, в котором указано, что НАК “Надра Украины” полностью устранилась от контроля за хоздеятельностью “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ” и даже не требовала от них публичных финансовых отчетов.

И вот, 31 декабря, в последний день 2018 года, в Государственном реестре юридических лиц появляется запись о том, что НАК “Надра Украины” вышла из состава учредителей “ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ” (Голден Деррик), а вместо госучреждения зашла компания с орбиты того же Фукса “Авантр Трейд Лимитед”.

Как только информация просочилась в СМИ, в НАК “Надра Украины” свой поступок пояснили бесперспективностью дальнейшего пребывания в доле и невозможностью контролировать хоздеятельность компании, что, как уже было сказано, прямо противоречит данным Госаудитслужбы.

На сегодняшний день УНН все еще ожидает ответы относительно сложившейся ситуации от НАБУ и министерства экологии.

Также агентство намерено опубликовать копию решения о сделке, как только добьется получения документа от компетентных органов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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